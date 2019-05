Sabato 18 Maggio 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 18:45

La querelle infinita del (presunto) matrimonio di Pamela Prati si arricchisce di un nuovo capitolo. La showgirl sarda, nota soprattutto per essere stata una delle star del Bagaglino, ha infatti annunciato di aver segnalato un falso account Instagram del fantomatico promesso sposo, Marco Mark Caltagirone.L'account @marckcaltagirone, che nella bio afferma di essere l'unico profilo ufficiale di Marco Caltagirone, non è altro che un fake. Almeno, stando a quanto sostenuto da Pamela Prati, che su Instagram Stories ha annunciato: «Vi voglio informare che questo profilo è falso ed è stato denunciato». Molto probabilmente, la showgirl si è limitata a segnalare l'account come falso a Instagram.