Paola Di Benedetto e Federico Rossi, eccoli di nuovo insieme dopo la crisi e la reclusione

Di nuovo insieme Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi, dell’ex duo musicale formato da Benji e Fede. La coppia aveva avuto una crisi prima dell’ingresso di Paola nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha poi conquistato il podio della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

I due sono stati fotografati da “DiPiù” mentre passeggia per Milano, con mascherina sul volto annessa, dopo essersi concessi una lunga pausa per pranzare all’interno di un locale. Una lontananza, quella data dalla casa del Gf, che sembra aver giovato al rapporto fra i due che appunto avevano avuto una crisi estiva nell’epoca pre reality.

Il cantante però non si era perso d’animo e ha raggiunto Paola, in quel momento in vacanza sotto al sole di Ibiza: «Per convincerla a ricominciare – aveva spiegato in un’intervista - sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore. Paola trova sempre il lato positivo delle cose, è sorridente, rispettosa e fedele con le persone care. Mi dà forza anche nei momenti in cui tendo ad abbattermi».

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA