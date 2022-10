Shakira, il messaggio enigmatico: «Non è stata colpa tua...». Riferimento a Piqué?

Shakira, messaggio enigmatico (ma non troppo) su Instagram. La cantante colombiana, infatti, ha pubblicato un video sia in un post che in una storia. Con tutta probabilità, si tratta di un'anticipazione del prossimo singolo, ma in tanti hanno visto un chiaro riferimento a Gerard Piqué.

Shakira su Instagram: «Non è stata colpa tua...»

Il post e la storia sono un video che presenta una frase che sembra battuta a macchina: «Non è stata colpa tua...». Molto probabilmente, dal momento che Shakira utilizza molto i propri canali social ufficiali per informare i fan di tutte le novità della propria attività musicale, si tratta del titolo del prossimo singolo della popstar colombiana. In meno di un giorno, il post su Instagram ha accumulato oltre 660mila like. I fan, probabilmente, sono in trepida attesa per un nuovo brano.

Shakira, messaggio a Piqué?

Per Shakira, dal punto di vista personale, gli ultimi mesi sono stati parecchio difficili. E anche il percorso professionale può averne risentito parecchio. Tra la separazione da Gerard Piqué e i guai con il Fisco spagnolo, la cantante ha avuto parecchie grane da risolvere, ma sembra intenzionata a voltare pagina, concentrandosi sul lavoro. Intanto, però, sono tanti i fan che sospettano che anche questa frase, probabilmente estratta da un nuovo brano, sia rivolta proprio al difensore del Barcellona. L'alternativa, stando ai rumors degli utenti in rete, è che la nuova canzone di Shakira sia dedicata a sé stessa o ai due figli avuti da Piqué, Milan e Sasha.