Totti e Ilary, lo scoop a La vita in diretta: «Ecco quando tutto è cominciato». Si stupisce anche Matano

Bomba su Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel corso di La Vita in Diretta, Paola Ferrari, giornalista sportiva, ha raccontato senza troppi filtri, a Rosanna Cancellieri e Anna Pettinelli un dettaglio fino ad oggi rimasto inedito. Tanto inedito da lasciare stupito anche il padrone di casa Alberto Matano. «Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce quando lui lascia il calcio» dice la giornalista, attirando l'attenzione di tutti.

Da settimane che non si fa altro che parlare della sbandata che Francesco Totti avrebbe avuto per Noemi Bocchi. E, idem, Ilary Blasi è stata accostata a Cristiano Iovino, personal trainer che è rimasto però lontano dai gossip.

IL PARTICOLARE

Paola Ferrari ha cominciato a spiegare il momento in cui Totti è entrato in crisi. «Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio quello spazio in quel momento diffciile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura».

Anna Pettinelli si è mostrata infastidita da questo gossip “spicciolo” e ha precisato: «Queste sono ipotesi». Immediata la reazione della Ferrari: «No, sono ipotesi ci sono dei dati certificati». La Pettinelli ha ribadito di non voler ascoltare pettegolezzi simili, mentre la Ferrari, avvelenata: «E perché sei qui a parlarne, allora?».