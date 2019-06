Marco Verratti e la bellissima Jessica si amano alla luce del sole

Venerdì 7 Giugno 2019, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jessica Aidi, cameriera e bellissima modella, è la nuova fiamma del fuoriclasse abruzzese Marco Verratti: «Per lei ha lasciato la moglie Laura Zazzara e i due figli, Tommaso e Andrea» scrivono i siti web che da ieri si sono scatenati nel gossip calcioestivo alimentato dalle foto della coppia sorpresa in vacanza a Ibiza e pubblicate dal settimanale Chi. Ed è subito scandalo al sole. I due si sarebbero conosciuti qualche mese fa nel ristorante di Parigi in cui la ragazza lavora e il calciatore abruzzese del Paris Saint Germain per lei avrebbe letteralmente perso la testa. Jessica Aidi, giovane modella francese ha già posato per diverse campagne pubblicitarie ma di lei ancora non si conoscono molti dettagli. Si sa che lavora in un locale parigino come cameriera ed è proprio lì che ha fatto breccia nel cuore del calciatore: appena sei mesi fa si sono incontrati sul posto di lavoro e da quel momento è scoppiata la passione.A Manoppello, paese di origine del calciatore, sapevano già tutto: «La notizia di Marco e Jessica dalle nostre parti circola ormai da qualche mese e le foto a Ibiza, se sono vere, non sono di questi giorni visto che da una settimana il calciatore è in ritiro con la Nazionale a Coverciano - racconta Luigi Addario, che da dirigente ha seguito Verratti sin dai primi calci al campo dell’Arabona quando il campioncino aveva 4 o 5 anni -. Bisogna vedere se davvero Marco ha deciso di mollare moglie e figli, cosa alla quale non credo. Laura Zazzara è una brava ragazza di Manoppello, lei e Marco (che il 5 novembre compirà 27 anni) sono praticamente cresciuti insieme» ha detto ancora Luigi Addario. Insomma, in paese si spera si tratti di un colpo di testa destinato a rientrare e che Verratti ritrovi armonia in famiglia. Possibilità questa, che la bellezza di Jessica e l’eco avuto dalla clamorosa notizia finora non smentita sembrano ridurre al minimo, ma chissà che alla fine non sia solo potenza del gossip.