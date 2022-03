Wanda Nara super sexy: ma i fan notano un dettaglio nel suo armadio...

Wanda Nara ha archiviato la crisi matrimoniale e approfitta della bella giornata per fare sport. La moglie di Maurito Icardi ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra in tenuta ginnica e spiega che fuori è soleggiato e lei si è già allenata. Sullo sfondo nel selfie non si può fare a meno di notare il guardaroba e le tante paia di scarpe.

APPROFONDIMENTI LA COPPIA SCOPPIA Wanda Nara e Mauro Icardi, è di nuovo crisi: il dettaglio e... IL LUPO PERDE IL PELO... Wanda Nara- Icardi, dall'Argentina sono sicuri: «La crisi?... CAOS Icardi-Wanda, caos in famiglia. Il figlio di Maxi Lopez è...

Leggi anche > Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti

Wanda Nara è in forma e mostra il fisico statuario e le famose curve per i suoi followers. C'è chi scrive che qualcosa "deborda" e chi si sofferma sulle scarpe sullo sfondo. Nel guardaroba non ci sono soltanto tacchi, ma tantissime scarpe da ginnastica e sneakers modaiole tutte diverse. Per l'argentina moglie di un calciatore lo sport è una cosa seria.