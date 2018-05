Moda, Lepore consegna a Cilento il premio Sebetia-ter 2018

Lunedì 28 Maggio 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 12:00

«Fantasia, estro, creatività, passione e duro lavoro. Sono queste le principali motivazioni che hanno caratterizzato la decisione di conferire il premio Sebetia-ter 2018 per l'alta moda a Ugo Cilento, rappresentante della maison fondata a Napoli nel 1780 che oggi è una delle realtà aziendali più rilevanti del mondo della moda italiana ed internazionale, la cui storia è documentata da numerose tracce conservate nella proprio archivio, peraltro dichiarato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali di interesse storico particolarmente importante e sottoposto alle disposizioni di tutela».Queste le motivazioni ufficiali del riconoscimento consegnato dal presidente della commissione Giovandomenico Lepore e dal presidente del premio Ezio Ghidini Citro nel corso della cerimonia che si è svolta al Conservatorio di San Pietro a Majella e che ha visto numerosi protagonisti delle istituzioni come il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e il questore Antonio De Iesu.«Sono particolarmente orgoglioso di aver ricevuto un riconoscimento di tale storia e prestigio che conferma la capacità che abbiamo avuto in duecentocinquant'anni di storia di rappresentare al meglio la bellezza e l'eccellenza della nostra città», ha dichiarato Ugo Cilento.