Amici, Tish toglie tutte le foto del talent dal profilo social: « C’è da fare un salto nel vuoto»

Martedì 13 Agosto 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 12:54

E’ stata eliminata a pochi passi dalla finale di “”, dove ha avuto anche una love story con il vincitore, il cantante liricoe nonostante l’innegabile legame col talent condotto da, la cantante ha deciso diI fan le hanno chiesto ragione e lei non ha tardato a rispondere dal social: “Negli ultimi giorni – ha fatto pare sul social- alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram. Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo, ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto. Il perché sta tutto lì, nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata. Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere come non potevo neanche immaginare, come fanno le migliori scuole mi ha insegnato più di quello che si legge nei libri”.Adesso è il momento di andare avanti: “Finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? Adesso c’è da fare un salto nel vuoto e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano. E’ proprio dento la scuola che un caro amico mi ha detto: non conta tanto prepararsi per gli studi, ma quello per cui gli studi ti preparano. Presto nuova musica, nuovi palchi, nuove persone da conoscere e da cui imparare ancora. Io sono pronta, voi?”.