Amore tra colleghi, in ufficio cade un tabù: «Così si lavora meglio». App per l'anima gemella

In principio c’era Tinder, l’app nata per favorire gli incontri e far sbocciare l’amore, più spesso usata per le scappatelle e per il sesso nell’era del multitasking. In Giappone si è unito il dovere alla ricerca del benessere. La società nipponica, infatti, è particolarmente abituata alle app di dating, molto usate dai giovani, ma quando ci si avvicina alla soglia dei quaranta, se non si è trovata l’anima gemella, si perde l’abitudine da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati