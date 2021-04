Fabrizio Moro critica Vittorio Brumotti per quanto accaduto al Quarticciolo, difendendo la borgata romana, ma viene investito da feroci critiche da parte dei suoi stessi fan. Il cantautore romano, ironizzando sul servizio dell'inviato di Striscia la Notizia, difende gli abitanti del quartiere, dove tutti i giorni, per quasi due mesi, ha girato un film ambientato proprio in periferia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati