Coronavirus, Chiara Ferragni i suoi impegni e lavora da casa: «Voglio stare vicino ai miei cari»

Il Coronavirus blocca anche Chiara Ferragni. La nota influencer ha deciso di annullare alcuni suoi impegni in questa fase delicata. La Ferragni, che vive a Milano con tutta la sua famiglia, ha comunicato attraverso i social che non parteciperà alla Fashion Week di Parigi e al Safari che aveva intenzione di fare per restare vicino ai suoi cari.

La fashion blogger ha spiegato ai suoi followers: «Per la situazione nel Nord Italia, principalmente in Lombardia del Coronavirus, non me la sono sentita e ho preferito stare a casa con la mia famiglia», poi cerca di rassicurare tutti: «Vorrei mandare un in bocca al lupo a tutti e dirvi di non perdere la calma, perché in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai».

La Ferragni ha deciso che lavorerà da casa, così come tutto il suo staff e ha poi invitato tutti a non lasciarsi prendere dal panico: «Dobbiamo fare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremmo la forza per supare anche questa cosa tutti insieme».

Ultimo aggiornamento: 15:58

