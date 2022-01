Fedez, “mammo” perfetto: pappa e coccole per la piccola Vittoria

Nonostante i "Mille" impegni, Fedez si mostra un padre premuroso e presente. Sia con Leone che con la piccola Vittoria, il rapper gioca e si diverte con amore e affetto. Nelle stories Instagram di qualche ora fa, infatti, Fedez si mostra un "mammo" perfetto mentre dà da mangiare alla piccola Vittoria. «Dai amore mangia» dice, mentre Leone consiglia metodi per far accettare l'omogeneizzato alla sorellina: «Papà usa le palline», metodo infallibile per distrarre Vittoria e imboccarla.

APPROFONDIMENTI SCONTRO LEGALE Jacobs rompe il contratto con l'agenzia di Fedez. Ma il rapper lo... GOSSIP Chiara Ferragni e Fedez, altro che crisi: la cena da sogno e il... IL CASO Ferragnez, presidente Codacons a processo per le frasi su Fedez e...

Baci, abbracci e occhi a cuoricino per la piccola Vittoria a cui Fedez dedica molto tempo. Già nella serie The Ferragnez, i fan della coppia hanno visto il forte legame del rapper e di mamma Chiara Ferragni con i due figli: una famiglia da Mulino bianco. E ora che è cominciato lo svezzamento, il cantante di "Mille" si mostra paziente e sempre vicino alla piccola che riempie di baci.