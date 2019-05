La cronista prende una pallonata e finisce al tappeto in diretta Tv Video

Ahir a GolTV van tenir una connexió un pèl accidentada... per sort, la Mònica Benavent es troba bé 😌 pic.twitter.com/aZhDgxKO3C — Vaparir Flaixbac (@vaparir) 10 maggio 2019

A mi siempre me han enseñado que en la vida “mucha cabeza” y una sonrisa. Siempre. https://t.co/gp8rxmfA3h — Mónica Benavent (@monicabenaventv) 9 maggio 2019

Muchas gracias! Si necesitáis un central rematador siempre podemos intentarlo😂 https://t.co/qqZ78Vrg8O — Mónica Benavent (@monicabenaventv) 9 maggio 2019

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 16:28

È finita letteralmente al tappeto​, giornalista sportiva del programma spagnolo "Gol". Ieri, si trovava a bordo campo dello stadio Mestalla prima dell'inizio della semifinale di ritorno di, Valencia-Arsenal. Nel corso del collegamento in diretta è stata colpita in pieno da una pallonata tirata da uno dei calciatori impegnati nella fase di riscaldamento.La Benavent è letteralmente, cadendo a terra e. Imbarazzo e preoccupazione in studio, dove i presenti hanno temuto il peggio. Nel giro di pochi minuti, invece, la cronista sportiva è tornata in postazione con ancora più energia e un sorriso stampato sul volto.Sul suo account Twitter ha scritto: «Mi è sempre stato insegnato che nella vita servono "tanta testa" e un sorriso. Sempre». L'episodio non è sfuggito al(ed ex della Roma)che sul social si è complimentato con la Benavent, elogiando la sua reazione e la sua grande professionalità di fronte al piccolo incidente. «Grazie!» ha risposto lei «Se avessi bisogno di un centravanti di sfondamento possiamo sempre provare!».