Malpensa, psicosi Coronavirus: in aeroporto con i sacchetti dell'immondizia in testa

La psicosi Coronavirus non smette e così all'aeroporto di Malpensa ieri si è assistito ad una scena che ha lasciato in tanti a bocca aperta. Una donna, evidentemente terrorizzata per il virus, si è presentata ai controlli di sicurezza del terminal varesino indossando dalla testa ai piedi dei sacchetti della spazzatura in plastica e con in faccia la mascherina. Una scena che non è passata inosservata e che è stata fotografata da altri passeggeri. Una immagine diventata virale.

L'effetto Coronavirus fa sentire tutto il suo impatto sul traffico aereo. Nei due scali milanesi di Linate e Malpensa dal 15 febbraio al 2 marzo si è registrato un calo dei passeggeri del 49,7%. Il calo è stato del 65%. Questo perché meno gente viaggia ma anche perché tante compagnie hanno deciso di cancellare i voli o di ridurli. A Malpensa dal 15 febbraio al 2 marzo il calo di viaggiatori è stato del 45% mentre a Linate del 61,8.

Ultimo aggiornamento: 12:58

