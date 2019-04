Meghan Markle, le foto di quando aveva vent'anni finiscono sul web: troppo osè per i gusti della Regina

Venerdì 26 Aprile 2019, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 18:13

Meghan Markle sta dividendo l'opinione pubblica. C'è chi sostiene che l'aver sposato il principe Harry abbia comportato obblighi da rispettare e chi invece guarda in lei il nuovo e il futuro della monarchia britannica. Secondo rumors sempre più insistenti, la duchessa di Sussex è intenzionata a violare il protocollo vendendo le prime foto ufficiali del Royal Baby sulla copertina patinata di Vogue, ma c'è un altro book fotografico che potrebbe far arrabbiare la regina Elisabetta.Stanno circolando su Instagram gli scatti di Meghan quando era poco più che ventenne (22 anni). Con indosso una canottiera bianca trasparente e con uno sguardo decisamente ammiccante, sta tenendo incollati gli occhi degli utenti dei social. Gli scatti sono sicuramente poco consoni a un'altezza reale, ma Meghan è un'ex attrice e il suo passato non è dei più morigerati.Sicuramente è un book che la sovrana preferirebbe non vedere. Meghan sta per partorire un piccolo Windsor e quindi meglio evitare certi scandali. Secondo alcuni, inoltre, potrebbe già aver dato alla luce il pargolo, ma non sarebbe pronta a mostrarsi in pubblico. Intanto gli scatti social all'inizio della carriera hanno ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e di like. Un tempo era libera di fare quello che voleva.