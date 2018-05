Royal Wedding, chi accompagnerà Meghan all'altare? Dagli invitati alla festa tutto quello che c'è da sapere

Sabato 19 maggio gli occhi del mondo saranno puntati sull'evento dell'anno: il royal wedding. Harry d’Inghilterra sposerà l’attrice americana Meghan Markle, divorziata e 6 anni più grande di lui.



Ma la domanda che tutti si fanno è una sola: chi accompagnerà Meghan all’altare? Sei giorni fa il padre dell'attrice ha avuto un infarto e oggi è arrivata la conferma ufficiale: «Purtroppo, mio padre non sarà presente al nostro matrimonio - ha dichiarato Meghan - ho sempre avuto a cuore mio padre e spero che gli sia lasciato lo spazio di cui ha bisogno per concentrarsi sulla sua salute».

I tabloid inglesi si sono scatenati alla ricerca di ogni più piccolo dettaglio sulle nozze: dagli invitati, agli inviti, al vestito della sposa. E allora ecco una piccola guida per i più curiosi.Il matrimonio si terrà al castello di Windsor nella cappella di San Giorgio, tutto spesato dalla famiglia reale.Sono 600, tutti amici e parenti. Non ci saranno politici, né Theresa May e neanche Donald Trump. Gli altri potranno godersi le nozze dai giardini del Castello o in diretta tv.Dopo la defezione del padre, rimane solo la mamma di Meghan: sarà l'unica a partecipare al matrimonio. Niente fratelli e sorelle che da mesi stanno sparlando della sorella su tutti i giornali di gossip.William sarà il testimone di Harry, Meghan non avrà testimoni. ma due paggetti: George e Charlotte.Sarà firmato dagli stilisti australiani Raplh&Russo. Ed è costato 100 mila sterline (90 mila euro).Per 200 amici si terrà alla Frogmore house nel parco di Windsor.