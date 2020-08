Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle , lo sgarbo alla regina Elisabetta nel giorno del suo 39esimo compleanno. «La sovrana è furiosa». Ieri, la duchessa di Sussex ha compiuto 39 anni, ricendo gli auguri della royal family al completo. Da Kate Middleton e William alla regina Elisabetta .

Nonostante l'apparente tregua, proprio ieri il settimanale Oggi avrebbe rivelato di un nuovo tentativo della sovrana per ricucire i rapporti in famiglia. Tentativo ancora una volta andato in fumo. Elisabetta, infatti, avrebbe invitato Harry, Meghan e il piccolo Archie a trascorrere qualche giorno nella sua residenza estiva di Balmoral. Ma l'invito sarebbe stato rifiutato e la regina non l'avrebbe presa bene.

Intanto, sempre ieri, Meghan ha festeggiato il compleanno con un party con pochi amici nel giardino della super villa di Los Angeles dove i duchi di Sussex si sono trasferiti. Il ritorno a Londra appare sempre più lontano.

