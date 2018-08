Dà appuntamento a centinaia di ragazzi su Tinder, i pretendenti si ritrovano nello stesso posto alla stessa ora

Giovedì 23 Agosto 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 09:44

Organizza l'appuntamento nei minimi dettagli e tramite Tinder invita centinaia di ragazzi nello stesso posto alla stessa ora. Ovviamente i pretendenti, immaginando un romantico tête-à-tête, una volta arrivati al luogo prescelto sono rimasti di stucco nel trovarsi circondati da una «truppa di aspiranti fidanzati».È accaduto a New York. Fautrice dell'ardito esperimento è Natasha Aponte, una modella, attrice e cantante di orgine portoricana. La donna avrebbe invitato tutti gli spasimanti all'Union Square di Manhattan domenica 19 agosto alle 18 per un vero e proprio contest. Obiettivo, scegliere il ragazzo ideale. O quantomeno quello giusto per un primo appuntamento.La ragazza, microfono alla mano, ha poi fatto una prima scrematura. Prima ha invitato tutti gli uomini fidanzati ad andarsene. Poi i sostenitori di Trump. Infine, i fumatori, tutti quelli che si chiamavano Jimmy e perfino quelli con la pancia e la barba. A questo punto la prova più difficile. Natasha avrebbe chiesto ai rimanenti di fare un discorso per conquistarala.La modella lavora anche per Rob Bliss Creative, una compagnia di viral marketing. E su questo esperimento sarà girato un video.