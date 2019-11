Partorisce a 19 anni sulla pista da ballo, la discoteca regala al figlio l'ingresso gratis a vita

Una notte da ricordare per la 19enne francese che ha partorito nel mezzo di una pista da ballo di una discoteca in Francia. La 19enne, la cui identità è ancora ignota, ha ballato tranquillamente fino alle 5.30 di del mattino quando imporvvisamente è iniziato il travaglio. È successo nell'O'Club di Tolosa, città francese dell'Occitania. Secondo i media locali sarebbe stato lo staff del club ad improvvisarsi ostetriche per aiutare la donna a partorire. Per celebrare il momento decisamente inusuale, la proprietaria del locale ha annunciato che avrebbe concesso al nascituro un biglietto di ingresso gratutito al club valido per tutta la vita.



Labour on the dance floor!🤰

A 19 year old woman was at O’Club in Toulouse, France when she began to feel labour pains. She soon gave birth on the dance floor. Mum and baby are doing well and the little one has been given free entry for life! @ElaineCrowley pic.twitter.com/OkulbkKnJP

— Elaine (@ElaineVMTV) November 12, 2019