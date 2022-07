Partorisce la quinta coppia di gemelli, ma il marito la lascia: «Non è normale»

Si chiama Nalongo Gloria la donna che in Uganda è stata abbandonata dal marito Ssalongo. Alla base della "separazione" ci sarebbe come motivo il quinto parto gemellare della moglie che, ha dato alla luce il nono e il decimo figlio della coppia. Nalonga Gloria è stata intervistata da NTV Mwasuze Mutya, la tv nazionale ugandese, alla quale ha dichiarato: «Quando sono rimasta nuovamente incinta di due gemelli ha detto che era troppo per lui». Aggiunge: «Non mi pento di aver dato alla luce tutti questi bambini. Anche se al loro padre non piacciono non abbandonerò mai i miei figli. Dio ci aiuterà».

Prima di lasciare moglie e figli, i due coniugi avevano litigato perché la donna aveva comprato un cane, per il quale il loro padrone di casa si era mostrato contrariato. La famiglia viveva nella casa dell'ex marito di lei.

Gloria ha dichiarato di aver iniziato a sospettare che il marito volesse lasciarla quando ha cominciato a notare i suoi continui rientri in casa a tarda notte. La coppia si è separata dopo che l'uomo le avrebbe detto di non essere più interessato alla vita familiare.