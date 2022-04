Un anno dalla morte di Filippo: il dolore della Regina Elisabetta per il compagno di una vita

Lacrime e ricordi. Il 9 aprile 2021 è stata annunciata la morte del principe Filippo, marito della longeva Regina Elisabetta, nel castello di Windsor, a pochi mesi dal suo centesimo compleanno. Spesso, la monarca definiva il consorte come la sua «forza e guida costante». E oggi, nella data che celebra l'anniversario annuale dalla sua morte, Buckingham Palace rende omaggio al defunto principe. Secondo quanto riporta il Sun, la famiglia reale e soprattutto la Regina, sono rattristati e addolorati.

Al recente servizio di ringraziamento per Filippo, il decano di Windsor, il reverendo David Conner, ha reso omaggio alle sue capacità, ma anche i suoi difetti, proprio come avrebbe voluto il duca. Ha descritto Philip come un uomo di «appassionato al dovere» che ha dedicato la sua «energia intellettuale e fisica» a «una miriade di imprese con i piedi per terra». Ma il reverendo lo ha anche definito «brusco» soprattutto durante i confronti e le conversazioni, durante le quali a volte risutava «intimidatorio».