Amazon last minute, le migliori offerte lampo sui regali di Natale con sconti fino al 50%

Siete ancora in tempo per un regalo di Natale last-minute su Amazon. Molti utenti in queste ore si stanno affidando proprio ad Amazon per una serie di regali all’ultimo minuto e tra questi ce ne sono molti che stanno andando a ruba. Il sito di shopping online più famoso al mondo, ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale”, un'ampia ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Da questo negozio si potranno accedere ad un marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso.

Regali all'ultimo minuto? Scopri il Negozio di Natale su Amazon

AirPods Apple con custodia di ricarica (Ultimo Modello). Le ultime favolose cuffie Apple a un prezzo incredibile. Configurabili con tutti i tuoi dispositivi Apple, Siri si attiva in un attimo, basta dire “Ehi Siri”. Con un semplice doppio tap è possibile far partire un brano o passare a quello successivo. Il nuovo chip Apple H1 garantisce connessioni wireless più rapide ai tuoi dispositivi. Gli AirPods si ricaricano velocemente nella custodia tramite connettore Lightning.



Borsa Pelle Donna Plambag. La borsa è realizzata in pelle PU di qualità alta e ferramenta dorate. Durevole e resistente all’usura, è dotata di chiusura superiore con cerniera liscia e d'una tracolla regolabile e rimovibile. Puoi regolare la lughezza secondo le tue esigenze. Nella parte interna è presente uno scomparto con zip, una tasca con cerniera e due tasche aperte per il cellulare o chiavi. Nella parte esterna ci sono 2 tasche frontali con zip e una tasca posteriore. La borsa può contenere laptop 14’’, Ipad, cosmetici, ombrello e altre cose. Il design di Multi-tasche offrire uno spazio per chiavi, telefono o gli altri oggetti più piccoli.

Portafoglio Uomo Vera Pelle Blocco RFID. Il portafoglio sottile RF Trifold Bi fold RFID offre sicurezza e funzionalità. Dispone di una finestra di accesso rapido (patente di guida e carte d'identità) che consente un accesso rapido quando si viaggia o al negozio o luogo di lavoro, 6 slot per carte portano tutte le carte, 1 tasca per monete e 2 lunghi slot per carta moneta, ricevuta o biglietto.



Action Cam Wi-Fi 20MP Ultra FHD ​APEMAN 4K. Action Camera professionale Apeman 4K Ultra HD registra video in 4K/30fps e scatta foto da 20MP, quattro volte piu’ potente delle camere precedenti. Scatta e condivide il tuo mondo con una risoluzione magnifica. Questa camera è dotata di un telecomando 2.4GHz a polso grazie al quale puoi scattare le tue foto o registrare video in qualsiasi situazione.



Diffusore di Aromi ad Ultrasuoni Avaspot. Dispone di un serbatoio d'acqua di grandi dimensioni e facile da pulire (250ml), una luce a LED a 7 colori che può essere cambiata per adattarsi al tuo stato d'animo; due modi di nebbia, nonché una funzione di spegnimento automatico di sicurezza per proteggere da bruciare e garantire la sicurezza. Il cavo di alimentazione è nascosto nel diffusore.



Collana in argento con pendente B.Catcher. Materiali: argento 925, zircone cubico. Anti-allergico, senza nickel e senza piombo, questa bellissima collana è serigrafata con marchio S925. Perfetta come regalo di Natale, la collana B.Catcher arriverà a casa tua in una delicata confezione da gioielleria.



Cuffie Bluetooth Mpow H17. Cuffie dotate di un dispositivo d'ultima generazione in grado di ridurre al minimo il rumore circostante. Le cuffie Bluetooth Mpow H17 adottano la tecnologia active noise cancelling, che ti offre un mondo musicale tranquillo ed eccezionale in cui il rumore ambientale viene filtrato.

Ultimo aggiornamento: 20:04

