Giornata Mondiale dell'Ambiente 2021, su Amazon 10 prodotti "green" per una vita più sostenibile

Il prossimo 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il tema di quest'anno è "Ripristino degli Ecosistemi" con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, cercando di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. Ciascuno di noi può fare la sua parte, a partire dalle piccole azioni quotidiane: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ecco una selezione di 10 prodotti sostenibili da scoprire e acquistare su Amazon.it, per iniziare a vivere una vita ecologica e rispettosa dell’ambiente.

Esistono diversi modi per conservare il vostro cibo in maniera sostenibile: l'involucro in cera d'api è uno di questi. Amazon propone Cambani Involucro di Cera d'api Riutilizzabile, per incartare pane, frutta, formaggi e tutto quello che vi piace senza inquinare l'ambiente. Questo set di involucri è fatto al 100% di materiali organici ed è fatto a mano in Ue utilizzando cera d'api, tessuto in puro cotone, olio di jojoba spremuto a freddo e resina naturale di albero. Basta usare il calore delle mani per ammorbidire l'involucro e dargli forma su una ciotola o un pezzo di cibo. Mentre l'involucro si raffredda, si sigilla e conserva il cibo in modo naturale. Le proprietà antibatteriche della cera d'api e dell'olio di jojoba aiutano a mantenere il cibo fresco e permettono di utilizzare gli involucri di cera d'api più volte.

Ma non è tutto, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente su Amazon è possibile trovare numerose alternative: si va dai sacchetti riutilizzabili Eono by Amazon al rotolo da cucina riutilizzabile Natissy. Soluzioni che riducono al minimo l'impatto ambientale, abbattendo l'utilizzo di plastica e materiali non riciclabili. E per rimanere in tema cucina, Amazon propone anche il kit plastic free, biodegradabile zero waste composto da sapone solido naturale per i piatti + 4 spugne luffa ecologica.

Fra i 10 prodotti sostenibili selezionati da Amazon troviamo poi LastTissue, pacco di fazzoletti in cotone biologico riutilizzabili LastObject. Assolutamente da provare è la cannuccia commesibile Wisefood, l'alternativa perfetta alle cannucce in plastica, realizzata con materie prime rinnovabili e biodegradabili. Un prodotto zero waste, sostenibile e vegano, per un'esperienza di gusto unica.

Dalla cucina all'abbigliamento, Amazon propone prodotti ecosostenibili in ogni campo. Tutina Unisex in cotone biologico di Loud+Proud è la scelta ideale per i vostri piccoli: abbigliamento per bambini bio delicato sulla pelle e privo di sostanze nocive. E per i "grandi" ecco gli occhiali da sole BlueBay, realizzati con bottiglie di plastica riciclate e prodotti ecosostenibili per la salvaguardia delle tartarughe marine. Gli occhiali da sole BlueBay garantiscono una protezione 100% dai raggi UV, visione nitida e protezione per gli occhi. Indicati per sport all'aria aperta durante giornate di sole. La cerniera integrata flessibile rende gli occhiali adattabili a ogni forma del viso. Il peso leggero di 26 grammi offre massimo comfort. Montatura blu opaco con lenti a specchio grigie/rosse. Design elegante con motivo interno a tema marino. L'ispirazione viene dall'omonima specie di tartarughe. Disegnati in Italia.

E veniamo alla cura dei capelli. Prodotti naturali per la salvaguardia dell'ambiente scelti da Amazon per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Shampoo Solido Bio e Balsamo 120 g di Enooso sono realizzati con una formula italiana, con ingredienti biologici certificati libera dalla cute grassa e dalla forfora grazie alle vitamine C ed E. Le Solid Bar ecologiche riducono lo spreco di 4 flaconi di plastica e contribuiscono a uno stile di vita plastic free. Le saponette Cruelty free, nel packaging biodegradabile, dalle proprietà ristrutturanti e nutrienti sono senza siliconi e parabeni. E per i bambini dai capelli più "ribelli" ecco Maschera balsamo districante e co wash per capelli ricci dei bambini di AfroRicci.