Pasqua 2018, le mete preferite dagli italiani da Nord a Sud

Sabato 24 Marzo 2018, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 20:38

Mancano pochi giorni al weekend di Pasqua e molte famiglie italiane si preparano alle classiche gite fuori porta, ma quali sono le mete più gettonate?Le possibilità sono numerose e, sperando in un tempo primaverile, qualcuno ha già programmato uno o due giorni all'insegna del relax, delle passeggiate e del buon cibo alle sagre e agli eventi. La cucina è quella tradizionale per chi sceglie il Belpaese da Nord a Sud, mentre l'offerta turistica spazia da idee per famiglie, coppie e gruppi di amici.Il weekend pasquale coincide con la prima domenica del mese e i turisti avranno la possibilità di trascorrere una giornata al museo approfittando dell'ingresso libero previsto dalla campagna promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Saranno, infatti, circa 450 i siti culturali della penisola aperti al pubblico il giorno di Pasqua e proprio sul portale web del Mibact è possibile consultare l’elenco dei musei aperti e degli eventi organizzati per questa festività.Secondo un sondaggio promosso da uno dei più noti motori di ricerca dedicati ai viaggi, per quanto riguarda i musei, ambito è quello egizio di Torino, aperto per tutto il weekend. Una delle mete preferite dell'Italia centrale, inoltre, è la Repubblica di San Marino, che in questo periodo dell'anno ispira a intraprendere percorsi naturalistici.Al Sud, invece, per la Pasqua 2018 è la città di Catania a classificarsi in cima alla lista delle destinazioni italiane scelte.