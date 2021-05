Star Wars Day 2021, eventi in tutto il mondo. E Disney+ arruola anche Maggie Simpson in chiave stellare

Che la forza sia con noi. Nel giorno dello Star Wars Day, che si celebra ogni 4 maggio proprio per l’assonanza tra il noto slogan in inglese “May the force be with you” e May fourth. Alcuni puristi, però, continuano ancora a celebrare la saga il 25 maggio, il giorno in cui nel 1977 uscì il primo capitolo, che solo in seguito fu classificato come “Episodio IV - Una nuova speranza”. Nel giorno di Guerre Stellari si moltiplicano le iniziative per celebrare il popolare ciclo cinematografico. I grandi raduni di cosplayer, causa Covid, sono off limits, ma si segnalano comunque eventi mascherati (e con mascherina). A Taipei gli appassionati del genere si sono radunati nel più alto grattacielo di Taiwan, il Taipei 101.

Mentre il regista J.J. Abrams, che di episodi ne ha diretti ben due, festeggia a modo suo, mettendo in vendita la sua villa californiana per 22 milioni di dollari (se il colpo gli riesce, guadagnerebbe 6 milioni rispetto al prezzo di acquisto), la Disney, ormai proprietaria del marchio creato da George Lucas, celebra l’evento facendo debuttare su Disney+ la nuova serie originale “Star Wars: The Bad Batch”, e un cortometraggio de I Simpson a tema Guerre Stellari, e proponendo una serie di illustrazioni commissionate ad artisti di tutto il mondo ispirate proprio a quella “galassia lontana lontana”.

“Star Wars: The Bad Batch” segue il gruppo di cloni sperimentali d’èlite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in “Star Wars: The Clone Wars”) che si ambientano in una galassia in rapido cambiamento, nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno di loro - è il caso di dirlo? - possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. Nell’era successiva alla Guerra dei Cloni, affronteranno missioni mercenarie mentre lottano per sopravvivere e trovare un nuovo obiettivo.

Così invece la Disney racconta il corto con Maggie Simpson protagonista: “In un asilo lontano lontano... ma sempre a Springfield, Maggie si avventura nella ricerca epica del suo ciuccio rubato. In questo originale corto che celebra la galassia di Star Wars, questa avventura la porta faccia a faccia con giovani Padawan, Signori dei Sith, noti droidi, truppe ribelli e una battaglia finale contro il lato oscuro”.

Un altro contenuto speciale, da oggi sulla piattaforma, è “Star Wars Astronavi e veicoli”, che permetterà agli spettatori di esplorare i famosi interni ed esterni del Millennium Falcon e di uno Star Destroyer Imperiale.

Oggi è anche il giorno in cui il merchandising diventa “stellare” e non stupisce vedere, tra i vari gadget disponibili, nuovi personaggi come “Baby Yoda”, che impazzano su magliette, pupazzi e tazze da caffé.