Tom Sizemore è morto: addio all'attore di “Salvate il soldato Ryan”, aveva 61 anni

Nom ce l'ha fatta Tom Sizemore: è morto infatti ieri a Los Angeles, all'età di 61 anni, l'attore americano, noto soprattutto per i suoi ruoli in Salvate il soldato Ryan e La Reliquia: lo ha reso noto in un comunicato il suo manager, Charles Lago, come riporta il Guardian. L'attore era stato colpito da un grave aneurisma al cervello il mese scorso e martedì scorso Lago aveva annunciato che la famiglia stava prendendo decisioni riguardo al «fine vita». «E' con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l'attore Thomas Edward Sizemore... si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph's Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco», ha dichiarato ieri il manager.

Sizemore, nato a Detroit nel 1961, ha recitato nelle parti del duro in vari film di azione di successo a partire dagli anni Novanta. Tra questi Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e Black Hawk Down.

Rest in Peace, Tom Sizemore. A terrific actor, indeed. I loved his portrayal of Det.Danny Detillo in the 1993 film, "Striking Distance," others.. https://t.co/fYmb6tDepB — Francia (@Francia77914045) March 4, 2023

È stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in L'occhio gelido del testimone e nel 2017 era apparso in televisione nella serie Twin Peaks. L'attore era stato arrestato più volte per uso di droga e nel 2007 era stato condannato a 16 mesi di carcere per possesso di metanfetamina.