«Per gli italiani che ci hanno ispirato ... per gli irlandesi ... per TUTTI quelli che questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare. Per i dottori, le infermiere, i volontari in prima linea, siamo noi a cantare», così Bono Vox, leader degli U2 su Instagram, pubblica su Instagram il suo tributo (Let your love be known) dedicato a chi in queste settimane sta combattendo in prima linea contro il coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 23:36

