Elton John e Ed Sheeran, per la prima volta i due big insieme in un singolo di Natale: «Vedrete, sarà fantastico»

Se finora la canzone di Natale più ascoltata di sempre è "All I want for Christmas is you", quest'anno potrebbe esserci un cambio di rotta. «Aspettate fino a dicembre. Poi vedrete. Sarà fantastico»: così Ed Sheeran annuncia il singolo in uscita nei prossimi mesi, prodotto dalla collaborazione con Elton John.

I due grandi del pop hanno comunicato la loro prima collaborazione, che si prospetta diventare il singolo più ascoltato per Natale 2021: un vero e proprio regalo sotto l'albero per i fan.

In una intervista in una emittente olandese, Sheeran ha svelato tutti i retroscena che hanno portato a questa collaborazione. Il tutto è nato l’anno scorso, quando il singolo del 1973 Step Into Christmas di Elton John era finito per la prima volta nella Top 10 del Regno Unito.

A quel punto, John avrebbe chiesto del cantante di Halifax: «Elton mi ha telefonato il giorno di Natale per farmi gli auguri. Mi chiama quasi ogni giorno». A quel punto poi, l’autore di Your Song si sarebbe fatto prendere dall’entusiasmo per il nuovo risultato raggiunto: «Ha detto: Step Into Christmas è al numero 6 in classifica! Ho 74 anni e vado ancora forte». In un primo momento Sheeran avrebbe temporeggiato: una canzone natalizia non necessariamente fa gola a tutti gli artisti. Ma cogliere l’attimo è importante, e lo è ancora di più se la proposta arriva direttamente da Elton John.

Un motivo in più per fare il countdown fino all’arrivo di Babbo Natale quindi. Ma anche ottobre si prospetta importante per Ed Sheeran. Il 29 uscirà infatti il suo nuovo album, Equals, già anticipato da Bad Habits, Shivers e Visiting Hours. Sir Elton invece ha dovuto rimandare il suo tour, programmato per l’anno prossimo, a causa di una brusca caduta che lo ha costretto a un intervento all’anca. Brutto stop per l’artista dopo un anno prolifico e pieno di collaborazioni, a partire dal duetto con Dua Lipa nel remix di Cold Heart a quello con Lil Nas X, One Of Me, senza dimenticare la partecipazione al rifacimento di Nothing Else Matters dei Metallica insieme a Miley Cyrus. I brani saranno contenuti nel nuovo album di Elton, The Lockdown Sessions, in uscita il 22 ottobre.