Mahmood, il mistero dei materassi: annunciano il nuovo album

Mahmood annuncia oggi «Nei letti degli altri», il nuovo album in uscita venerdì 16 febbraio nei formati cd (anche autografati, in esclusiva sullo shop Universal Music Italia), vinile standard (anche autografato, anche in versione color lilla, sempre in esclusiva nel negozio on line Unversal). Il titolo svela il mistero dei materassi apparsi la scorsa settimana in angoli di Napoli, Milano e Roma con alcune frasi, la data di oggi e un richiamo all’artista, che hanno subito attirato l’attenzione dei fan.

Annunciato come intimo e introspettivo, il disco vorrebbe essere una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti.

Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani e il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita. L’artwork della cover è stato ancora una volta affidato al visual artist e fotografo Frederik Heyman, che - con il suo immaginario surreale creato con l’ausilio della tecnologia 3D - ha collaborato con le più importanti star internazionali. Si rinnova il percorso iniziato con «Cocktail d'amore», il singolo uscito lo scorso novembre. In scaletta anche «Tuta gold», il brano con cui l'artista torna in gara a Sanremo dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con «Soldi» (4 dischi di platino) e nel 2022 con «Brividi» (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. La canzone, scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo.