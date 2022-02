Achille Lauro provoca ancora a Sanremo, pantaloni slacciati sul palco dell'Ariston

L'esibizione di Achille Lauro resta sempre uno dei momenti più attesi di Sanremo, anche quando arriva ben più tardi della mezzanotte. Stasera però, dopo il battesimo che ha fatto discutere, il cantante decidere di fare il bravo. O quasi. E quando l'esibizione sembra scorrere via senza la solita trovata sopra le righe, Lauro si sbottona i pantaloni e minaccia di infilarsi la mano nelle mutande. Sorriso beffardo, ma stavolta Achille non va fino in fondo. Amadeus e la regia tirano un sospiro di sollievo. Lo show è salvo. Almeno fino domani.

