Amici 2020: in bilico il banco di Kika. Super ospite Aiello. Domani torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Maria De Filippi e il quarto speciale di “Amici”. Come sempre ogni allievo dovà dimostrare di meritare il proprio banco, mentre proseguono i casting e i professori cercano nuovi talent.

Anna Pettinelli mette in discussione il banco di Kika per cercare di far entrare nella classe la cantante Giulia. A giudicare la nuova sfida di AMici 20 in onda domani pomeriggio il musicista e produttore Alex Braga. Sabato pomeriggio scoprire anche cosa deciderà di fare Rudy Zerbi con Arianna dopo aver lasciato in sospeso il giudizio su di lei e non averle riconsegnato la maglia.

Non solo sfide ma anche spettacolo. Super ospite Aiello che canta “che canzone siamo”.

Ultimo aggiornamento: 18:04

