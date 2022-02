Amici 21, Alessandra Celentano rimprovera Nunzio: «Sei spocchioso»

Nuovo daytime, nuova polemica per Alessandra Celentano. Dopo lo scontro con Serena, l'insegnante di Amici stavolta se la prende con Nunzio. La performance del ballerino oggi non ha convinto la maestra di danza, che lo ha rimproverato non solo per l'esibizione, ma anche per il suo atteggiamento di superiorità nei confronti dei giudici e degli altri compagni.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Amici 21, Alessandra Celentano attacca Garrison: «Non è... LA LITE Amici 21, Alessandra Celentano si scontra con Veronica Peparini, poi... LA BUFERA Amici 21, Raimondo Todaro polemico con Alessandra Celentano e il...

La reazione di Nunzio alle parole della Celentano.

Alessandra Celentano rimprovera Nunzio

Oggi pomeriggio la Celentano ha chiesto a Nunzio, ballerino di latino di Raimondo Todaro, e al proprio allievo Leonardo di confrontarsi in una serie di improvvisazioni. I numeri proposti dal concorrente siciliano non hanno convinto la Celentano che infatti non ha esitato a dare il proprio giudizio: «Ti vedo molto narciso, vorrei invece che fosse una cosa più sentita e meno per compiacimento personale. Pensa meno allo specchio e più a ballare. Vedo un ego spropositato», ha detto la maestra.

La risposta di Nunzio ad Amici 21

«Io non mi sento il migliore di tutti», ha replicato piccato il ragazzo, poco incline ad accettare critiche. «Il tuo atteggiamento risulta spocchioso – ha ribadito Alessandra Celentano contro Nunzio –, di uno che dice che sa fare tutto. Sembri molto convinto, troppo, un atteggiamento che non è bello da vedere. Poi se tu mi farai vedere altro allora mi ricrederò».

La risposta del concorrente non si è fatta attendere: «Sono qui per migliorare». Ma la Celentano replica: «Questa frase non c’entra niente. Non è che in tre giorni tu diventerai il dio della danza latina. Certo è un’esperienza che ti farà crescere, molto bella». Della stessa opinione della maestra è anche il professionista Vincenzo, secondo cui Nunzio si riterrebbe più bravo di tutti i suoi compagni. Il commento però fa infuriare il giovane che, spazientito, si infila la giacca e si allontana dalla sala dopo aver commentato: «Mi ha messo parole in bocca che non ho detto, è scandaloso!».