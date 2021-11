Amici, Anna Pettinelli minacciata di morte dai fan di un cantante

Anna Pettinelli è stata minacciata di morte dai fan di un cantante di Amici. La storica voce di RDS, docente di canto del talent show, è stata bersaglio di alcuni utenti di Twitter. È stata lei stessa a rivelarlo dallo studio de La Vita in Diretta, su Rai1. È accaduto perché ha dato un voto basso ad uno dei ragazzi attualmente nella scuola.

Amici, Anna Pettinelli minacciata di morte

Anna Pettinelli non ha fatto nomi, ma in tanti hanno pensato a LDA, figlio di Gigi D’Alessio a cui l'opinionista ha dato zero, provocando in lui un crollo emotivo dopo la puntata. L'atteggiamento nei confronti di LDA ha scatenato le polemiche sui social.

Amici, i fan dei cantanti

In molti si affezionano agli allievi della scuola di Amici, ma sembra che questa volta il limite sia stato superato. Anna Pettinelli non avrebbe mai creduto che sarebbe stata minacciata di morte su Twitter.