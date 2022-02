Ditonellapiaga a “Oggi è un altro giorno” dopo Sanremo: «Quando ho conosciuto Donatella Rettore...»

Ditonellapiaga ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La cantante, vero nome Margherita Carducci, si è presentata in gara a Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore con “Chimica“.

Ditonellapiaga ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno dopo la sua esperienza con Donatella Rettone a Sanremo2020: «Mi sono sempre ispirata alla Rettore – ha spiegato - quando l’ho conosciuta è stato molto strano. Ho pensato potesse essere un pazzesco mentore per la mia musica quando l’ho sentita in discoteca, per “Chimica” mi sono ispirata a “Kobra”. Tra noi due comunque la più libera di spirito è lei, con la sua energia caotica abbiamo trovato un equilibrio e prima di salire sul palco eravamo sempre molto cariche».

Durante la serata cover hanno scelto “Nessuno mi può giudicare”: «Era il proseguimento tipico della nostra canzone, anche come tema. Poi diciamo che Caterina Caselli è stata la “tutor” della Rettore e lei il mio. Comunque rimaniamo insieme, faremo concerti e serate a breve»

In futuro Ditonellapiaga sogna la libertà: «Partire senza telefono, senza niente. Andare in Sud America… Una mattata che non farò mai, ma magari un giorno…»