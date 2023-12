Grande Fratello, ex protagonista Temptation Island sbotta: «Date spazio alle storie serie e non a questo teatrino fake»

Il triangolo Mirko-Perla-Greta al Grande Fratello sta facendo molto discutere. Dopo l'entrata dell'ex tentatrice, le prime clip pubblicate su Mediaset hanno fatto vedere Perla Vatiero in lacrime in difficoltà nell'affrontare una situazione del genere, decisamente più vera rispetto i primi confronti social. Il fatto che questo triangolo potesse finire in casa era prevedibile fin dall'ingresso di Mirko. Tuttavia, molti sono gli utenti Instagram che hanno espresso la loro opinione in merito a quanto visto durante la puntata di sabato 2 dicembre. Tra questi anche un ex volto di Temptation Island. Ma andiamo a vedere di chi si tratta.

Alessandro Autera, ex di Jessica Mascheroni ed ex volto di Temptation Island ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione. «Avete stancato - ha sottolineato Alessandro Autera su Instagram -.

Tanto a breve entrerà qualcuno di nuovo e le dinamiche cambieranno. Più spazio a qualche storia seria e non a questo teatrino fake che è tutto calcolato. I fake rinco********i che mi scrivono in privato non sanno nulla delle dinamiche di un programma televisivo. Dopo questo non mi dite più niente. Reat tutta la vita a casa piuttosto che fare il fake in televisione».