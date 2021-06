Carlotta Dell’Isola, dopo essere stata protagonista di Temptation Island col fidanzato Nello Sorrentino, ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di Carlotta Dell’Isola si è parlato anche per via di un’amicizia nata proprio con Alessia Marcuzzi, conduttrice proprio del reality per coppie di casa Mediaset.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati