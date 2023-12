Grande Fratello, Vittorio Menozzi critica Rosy Chin: «La sua torta sembrava una spugna per piatti». Ma chi c'era ai fornelli?

Il Grande Fratello è cominciato, ormai, da diversi mesi e i concorrenti sono rinchiusi dentro alla casa più spiata d'Italia da quasi 130 giorni. Il nervosismo inizia a farsi sentire e, proprio per questo, se qualche gieffino deve esprimere la propria opinione non si preoccupa troppo di ciò che potrebbero pensare i coinquilini. Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi hanno stretto una forte amicizia e proprio loro due, nelle scorse ore, si stavano confidando sulla cucina di Rosy Chin. Tuttavia, sui social, sono convinti che non sia stata la cuoca a cucinare ma il nuovo arrivato: Sergio D'Ottavi.

Vittorio Menozzi e la torta spugnosa

Vittorio Menozzi si stava riposando sul divano in giardino e stava quasi per addormentarsi quando gli si è seduta accanto la sua amica Beatrice Luzzi. Quindi, i due hanno cominciato a chiacchierare e l'attrice ha detto al modello: «Sento che c'è qualcosa che ti ha dato fastidio. Io veramente ho provato a pensarci ma se non c'entro io, non esiste altro qui dentro» e ridendo ha continuato: «Non vedo altre cose oltre me. Be dunque, forse non ti è piaciuto il dolce?». Quindi, Vittorio ha risposto: «Quello era terribile, cioè sembrava di mangiare una spugna per piatti.

Oggi mi sono svegliato cattivo». E i due hanno riso insieme.

non vittorio che ha proprio deciso di distruggere la cucina della cuoca! ☠️💀#grandefratello pic.twitter.com/9q7veo0TsZ — threshold - il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) December 29, 2023

I commenti dei fan

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti preferite dal pubblico a casa, così come Vittorio Menozzi che ha conquistato tutti per il suo modo di fare gentile e mai sopra alle righe. Quindi, il video in cui i due si confidano sulla torta spugnosa, è piaciuto molto. Qualcuno ha commentato: «Sono i migliori, per fortuna sono in casa!» oppure ancora «Non Beatrice che fa capire a tutti che senza di lei il programma non esisterebbe».