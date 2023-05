Cecchi Paone scontro con Ilary Blasi: «Questa Isola dei famosi è un massacro»

La furia di Alessandro Cecchi Paone contro l'Isola dei Famosi e le sue regole non è una novità. Durante la diretta di lunedì 8 maggio l'ex divulgatore scientifico, ha minacciato di abbandonare il programma in caso di scoppiamento dal suo Simone. Ma andiamo con ordine.

Cecchi Paone contro Ilary Blasi. Una scena già vista con l'Isola di Simona Ventura e la risposta epica

Durante la diretta di lunedì 8 maggio Ilary Blasi ha comunicato ai naufraghi che la trubù degli Accoppiados è sciolta «Ognuno di voi concorrerà come concorrente singolo, le donne vanno nella tribù con le chicas, gli uomini con gli hombres». Alessandro Cecchi Paone orfano di SImone , attualmente in fortunato ma ancora in gara si oppone: «Assolutamente no, noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti».

«Alessandro - prova a placarlo Ilary Blasi - prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c'è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo».

Cecchi Paone irremovibile «I miei avvocati che sono più bravi di me e di te l'ho hanno letto. Questa coppia è nata a settembre su richiesta dell'azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia, per motivi che io so mi è svenuto Simone tra le braccia e questo non è un gioco ma è un gioco al massacro».

«Alessandro - sbotta la Blasi - l'Isola l'hai già fatta e ci sei pure ritornato, lo sapevi come sarebbe stata».

Ed effettivamente nel lontano 2007 quando l'Isola dei Famosi andava in onda su Rai 2 e a condurre c'era Simona Ventura, Cecchi Paone aveva avuto una litigata epica sempre con la conduttrice a proposito del regolamento.

In quell'occasione Cecchi Paone si rifiutò di fare le nomination: «È un gesto incivile - disse - Non ho mai votato contro qualcuno non comincerò ora all’Isola dei Famosi». La risposta di Simona Ventura è ormai negli annali della tv: «Alessandro la tua spocchia te la puoi mettere da un'altra parte».