L’amica geniale 4, casting aperti e novità: Saverio Costanzo torna alla regia?

“L’amica geniale 4” sono cominciati i casting. C’è grande attesa per la quarta e ultima stagione della serie televisiva prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con RAI Fiction e HBO Entertainment e tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Con molta probabilità la messa in onda avverrà nel 2024 anche se i casting sul territorio piemontese sono già cominciati come si evince dal sito della Film Commission Torino e Piemonte. Tra le figure richieste anche uomini o donne con accento romano, milanese o bolognese, bambini e anche canoisti, con precedenza a coloro che navigano abitualmente il Po a Torino in zona Murazzi.

Una novità importante, come riportato dal profilo Instagram Cinguetterai, pare essere però il ritorno, solo per i primi due episodi, alla regia di Saverio Costanzo (nella foto con la Rohrwacher) che nel terzo capitolo aveva lasciato il posto al collega Daniele Lucchetti che poi terminerà la serie.

In questo ultimo capitolo dal titolo “Storia della bambina perduta” sarà Alba Rohrwacher, voce narrante della serie (e tra l’altro compagna di Saverio Costanzo) ad interpretare il personaggio di Lenù, ovvero Elena Greco che abbiamo visto, nell’ultima puntata della terza stagione, lasciare la famiglia per raggiungere il suo Nino Sarratore. Ma chi sarà la nuova Lila Cerullo? La caccia è aperta.