Paolo Bonolis, l'addio a Ciao Darwin è da brividi: «Questa è l'ultima edizione, vi ricorderò per sempre»

Dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, anche quella di una delle sue creature più importanti: Ciao Darwin. «Questa è l'ultima edizione», ha detto Paolo Bonolis, in un discorso rivolto a tutti i partecipanti al termine delle riprese della nona edizione. Il conduttore, con un calice di prosecco in mano, si è rivolto alle persone che hanno lavorato alla realizzazione del programma. Ecco cosa ha detto.

«Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine.

Gli ascolti non li so... intanto spero che siate stati tutti bene, che vi siate divertiti e abbiate goduto appieno dell'atmosfera che vogliamo ci sia ogni volta che facciamo questo mestiere», dice Bonolis, mentre brinda con tutti i partecipanti del programma.

«Questa è l'ultima edizione di Ciao Darwin», continua Bonolis, interrotto dagli schiamazzi dei presenti che urlano «non è vero Paolo». Lui non si scompone e tiene il punto: «Ve lo ripeto: è l'ultima edizione...», ribadisce, anche se non è da escludere che le sue parole siano solo scaramanzia per il futuro.

«Nella vita accadono cose difficili, cosa brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire, che io mi ricorderò sempre», conclude tra gli applausi.