Reazione a catena, la domanda di Marco Liorni all'ultima puntata fa infuriare i fan: «Ma che dice?»

Oggi, ultimo appuntamento di stagione con il quiz estivo di Rai1. Campioni della finalissima, i Fraintesi che hanno dominato le ultime settimane, con 19 puntate all'attivo e circa 300 mila euro vinti. Ma è durante una delle catene musicali che un quesito ha fatto storcere il naso ai follower su Twitter.

Come ogni giorno, i concorrenti devono indovinare una canzone attraverso una serie di parole e note musicali. Tra gli indizi, il termine "crema". Liorni anticipa: «È utilizzato in senso ironico...». Alla fine il brano da riconoscere era Siamo solo noi di Vasco. Il conduttore spiega allora il bizzarro indizio: «Crema nel senso 'siamo la crema', siamo solo noi». Ma a quel punto i "reazionari" di Twitter esplodono: «Ma che vuol dire? Ma non esiste». E ancora: «Un indizio orribile». E c'è chi ci scherza su: «Cosa hanno bevuto gli autori?».

Il gioco prosegue e i Fraintesi arrivano all'ultima parola. I campioni non chiedono il terzo elemento e provano il tutto per tutto. Ma non riescono a indovinare il termine misterioso (corrisposto, ndr). In ogni caso, gli applausi sono per loro, campioni di stagione.