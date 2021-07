Temptation Island 2021, Stefano umilia la fidanzata: «Una psicopatica tutta rifatta». Manuela in lacrime

Temptation Island 2021, Stefano umilia la fidanzata: «È una psicopatica tutta rifatta», Manuela in lacrime. Sono tra le coppie più in crisi di questa seconda puntata andata in onda lunedì sera, i giocatore di basket ha usato parole davvero offensive verso la sua compagna.

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono fidanzati da 4 anni e mezzo, ma dopo i ripetuti tradimenti di lui la coppia è arrivata a un bivio. Durante la seconda puntata di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati