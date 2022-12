A San Silvestro San Paolo sport day, tutti di corsa allo stadio Maradona

Le tradizioni sono fatte per essere rispettate, ma talvolta anche per essere stravolte: la tradizione vuole che negli ultimi giorni dell'anno, subito dopo pranzi e cene natalizi, si corra a Napoli per smaltire le tante calorie in eccesso e per fare pace con i sensi di colpa della tavola, ma anche per stare assieme e per godersi una location unica per la passione dei runners. Quest'anno alla tradizione si aggiunge il brindisi al nuovo anno, chiudendo il 2022 sulla pista dello Stadio Diego Armando Maradona proprio il 31 dicembre.

Mancano ormai poche ore per potersi registrare alla XII edizione del San Paolo Sport Day, con tante centinaia di atleti già registrati, potendo scegliere di partecipare alla gara competitiva di circa 10km FIDAL (riservata ai tesserati FIDAL, EPS e RunCard), alla passeggiata non competitiva e aperta a tutti di circa 5km, oppure di sfrecciare in pista tra i più piccoli che saranno impegnati lungo le corsie azzurre.

Partenza prevista alle ore 9:00, quest'anno finalmente in assenza di protocolli e limitazioni, liberi di correre e di godersi la magia di una gara ed una festa che tutti conoscono e aspettano per l'intero anno, con le bellezze del parco della Mostra D'Oltremare da percorrere interamente e la medaglia ricordo che attenderà tutti al traguardo.

Anche quest'anno l'evento sarà occasione per poter contribuire a scopi benefici, grazie al legame con Fondazione Telethon e Fondazione Umberto Veronesi cui sarà destinato parte del ricavato. Pronti quindi ad accogliere tutti insieme l'arrivo del 2023, tra attese e speranze di un futuro sempre migliore, ma soprattutto con la voglia di correre.