Cala il sipario sulla serie A2. Salta il derby alla piscina Scandone tra biancazzurri e giallorossi. E' di pochi minuti fa la notizia del rinvio della stracittadina al 2022. Lo comunica il club presieduto da Franco Porzio con la seguente nota.

«In seguito ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per il rischio di contagio di Covid-19” e dopo aver riscontrato quattro positività relative ad atleti del gruppo squadra, espletando le procedure necessarie ed avendo effettuato richiesta ufficiale, la Federazione italiana nuoto ha disposto il rinvio della partita tra Aktis Acquachiara e Canottieri Napoli, in programma sabato 18 dicembre 2021, a data da destinarsi».

Termina anticipatamente la stagione agonistica di acquachiarini e canottierini, che ritorneranno in vasca sabato 8 gennaio 2022 rispettivamente contro Latina in trasferta e Rari Nantes Sori tra le mura amiche (ore 15).