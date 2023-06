Assoluti 2023, Valerio Cuomo è campione d'Italia

Duplice vittoria tricolore. Soltanto domenica scorsa era per le strade di Napoli a festeggiare il trionfo di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. A distanza di una settimana il figlio d’arte Valerio Cuomo si è laureato campione d’Italia 2023 sulle pedane del PalaMariotti a La Spezia.

Un punto di partenza. «Ci voleva proprio», racconta entusiasta lo spadista delle Fiamme Oro. «E’ stato molto gratificante conquistare questo titolo», dichiara soddisfatto lo schermidore classe 1998. La prima volta non si scorda mai. L’emozione è davvero grande, perché il successo è maturato alla presenza di papà Sandro, Hall of Fame, oro ad Atlanta 1996, che vinse il suo quarto titolo agli Assoluti nel 1997. «È stato bello vincere questa gara così prestigiosa come ha fatto mio padre in ben quattro edizioni, e ancor di più farlo nell’anno in cui il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto che mancava dal 1990», tiene a precisare l’atleta della Polizia di Stato, nonchè tifoso azzurro.

Finale più tattica che tecnica. Prestazione travolgente quella di Valerio Cuomo, che ha superato 9-6 Matteo Galassi, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, 18 anni appena compiuti. Bronzo per i classe 2003, William David Sica (Lazio Scherma Ariccia), fermato in semifinale da Galassi (15-10), e Simone Mencarelli (Fiamme Oro), che si era visto sbarrare la strada da Cuomo (15-12).

Il primo titolo individuale. «Dedico tutto a Daniele Pantoni, il mio maestro, e alle Fiamme Oro di Roma, che è un gruppo meraviglioso, composto da tecnici straordinari e ragazzi fantastici», dice lo spadista partenopeo.

Genitori presenti. «Papà Sandro mi ha detto che si è emozionato, perché gli ho rievocato dei bei ricordi. Mamma Loredana mi ha detto che sono il più forte di tutti», conclude Valerio Cuomo, già proiettato agli Europei di Plovdiv, in Bulgaria, il 16 giugno (nelle foto di Augusto Bizzi).