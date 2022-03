L’incontro con Ainett Stephens a Capodichino ha destato la simpatia di capitan Biagio Borrelli e compagni. Sandro Avagnano ha subito deciso di scattare un selfie e i giallorossi non si sono sottratti alla photo opportunity. Effetto sorpresa, che ha benedetto la spedizione in Sicilia. Canottieri Napoli corsara a Palermo, dove si è imposta 8-15 (con parziali di 2-4, 3-5, 3-4, 0-2). I ragazzi del Molosiglio si sono presentati in dieci all’appuntamento della 16esima giornata, viste le assenze di Antonio Vitullo, Alessandro Zizza e Francesco Altomare.

Si è esaltato il centroboa di Ponticelli, mettendo a referto una pesante cinquina. Il salernitano Luca Baldi ha griffato il blitz esterno con un poker personale. Sempre puntuale Gianluca Confuorto: il centrovasca aggiunge un’altra tripletta al suo già pesante score stagionale. E poi Daniele Cerchiara e Luca Orlando impreziosiscono l’opera clorata.

«Abbiamo giocato tutti molto bene», rivendica orgoglioso Baldi. «Questo deriva dal fatto che abbiamo lavorato bene in settimana. Stiamo raccogliendo i frutti di tutti i sacrifici che abbiamo compiuto finora». La Canottieri divide la testa del girone Sud con la Roma Vis Nova a quota 34 punti.

«Il tecnico Enzo Massa è stato bravo a gestire i cambi in una giornata delicata: era importante dosare le energie e gestire le rotazioni. Il mister è stato impeccabile», prosegue soddisfatto Baldi.

«Sin dal primo minuto siamo partiti concentrati e determinati e abbiamo concesso poco agli avversari», sottolinea il classe 1999. «Avremmo potuto concedere anche meno, in quanto qualche gol è stato dettato dalla distrazione: tutto sommato è andata bene», tiene a precisare Baldi. «L’importante è aver portato a casa i tre punti ed aver mantenuto la vetta».

Successo prezioso per la corsa promozione. «Sono molto felice del poker messo a segno ma l’obiettivo fondamentale è la crescita della squadra: stiamo lavorando bene e siamo sulla giusta strada», conclude Baldi.

Sabato 26 marzo (ore 16) il derby con l’Aktis Acquachiara alla Scandone.