Sorrento si trasforma per la Tre Golfi: pontili e ormeggi per la Sailing week

Due porti, cento imbarcazioni, una organizzazione che coinvolge tutta la penisola sorrentina. Dopo lo spettacolo della regata lunga della Tre Golfi Sailing Week conclusa a tempo record al largo del Vervece, le imbarcazioni partecipanti al Campionato Europeo Maxi ed al Campionato del Mediterraneo Orc sono ormeggiate ora tra i porti di Sorrento e Piano di Sorrento pronte per le regate costiere. Sorrento, S.Agnello, Piano di Sorrento e Vico Equense campo di regata internazionale che non fa invidia a location come Porto Cervo e Palma de Mallorca. Tre Golfi Sailing Week protagonista anche nello sforzo organizzativo soprattutto a Sorrento dove in pochi giorni il porto di Marina Piccola si è trasformato accogliendo i 26 maxi partecipanti al Campionato Europeo con un progetto messo in campo dal Comune di Sorrento con il supporto operativo della V ZONA FIV.

«L’organizzazione di questa edizione della Tre Golfi Sailing Week è stata una sfida impegnativa e complessa e poterla condividere con tutti i comuni della Costiera ha rafforzato la valenza di uno dei più importi eventi velici del mediterraneo» le parole del presidente della Federvela campana Francesco Lo Schiavo.

Una macchina organizzativa che dopo un complesso iter autorizzativo che ha coinvolto Comune di Sorrento, Regione e Capitaneria di Porto, in poche ore ha garantito la messa in opera di 150 metri di pontili galleggianti attrezzati con tutti i servizi necessari per la flotta, la realizzazione del villaggio tecnico con ben 12 container da 40 piedi ed una veleria mobile a servizio delle imbarcazioni ed il villaggio per i regatanti con segreteria di regata, media center, punto informazioni e tanti azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente.

«Anche quest'anno abbiamo raccolto con entusiasmo la sfida, insieme agli organizzatori, per trasformare nuovamente il nostro golfo in una cornice preziosa dove accogliere equipaggi ed ospiti. E la nostra città in un palcoscenico ineguagliabile per questa grande festa della vela» le parole del sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Per il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «Sarà straordinario guardare ancora le eccellenze della vela mondiale nel nostro specchio d'acqua. Un obiettivo importante frutto del grande lavoro in sinergia tra Comune, le associazioni che operano sul porto e la Federazione per la promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi legati alla vela per incoraggiare e sostenere la pratica di questo sport». Salvatore Cappiello, Sindaco di Piano di Sorrento, sottolinea: «È un piacere ospitare ancora una iniziativa di spessore come la Tre Golfi Sailing Week che ha un ruolo concreto anche per la promozione del nostro splendido territorio che può vantare eccellenze e bellezze straordinarie. Sono certo che sarà una competizione di qualità sotto ogni suo aspetto”. Soddisfazione anche da Piergiorgio Sagristani (Sindaco S.Agnello): «Il ritorno di organizzatori ed equipaggi per il 2023 rinnova la sfida per i nostri territori di essere all’altezza di un evento che esalta le bellezze della Penisola sorrentina. Buon vento a tutti». Soddisfazione del circolo del remo e della Vela Italia organizzatore della manifestazione: «Le risposte della proverbiale accoglienza della Penisola con una organizzazione di un porto trasformato grazie all'intervento del Comune di Sorrento da porto commerciale a turistico, sono state immediate ed eccezionali con 25 barche che rappresentano il gotha degli armatori e dei timonieri internazionali. Bisogna dire grazie alla lubgimiranza dei comuni che hanno accolto i progetti loro presentati» le parole del presidente del Circolo Italia Roberto Mottola di Amato.