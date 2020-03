Anche gli americani della Germani Basket Brescia lasciano l'Italia e tornano a casa per via della pandemia del Coronavirus. Lo annuncia il club lomabrdo con un comunicato. « Considerata la sospensione del campionato almeno fino al prossimo 3 aprile e valutati gli sviluppi della situazione legata al contagio del virus Covid-19 - è scritto nella nota -, Germani Basket Brescia comunica di aver concesso ai giocatori statunitensi che fanno parte del proprio roster la facoltà di rientrare temporaneamente in patria per restare vicini alle famiglie. A seguito di tale comunicazione e dei provvedimenti emessi dal governo degli Stati Uniti che consentono ai cittadini americani di rientrare in patria, gli atleti DeAndre Lansdowne, Tyler Cain e Travis Trice hanno pianificato la loro partenza alla volta degli Usa». «Gli stessi atleti dovranno rendersi disponibili a rientrare in Italia - conclude il comunicato - nel caso in cui la stagione dovesse ripartire, in un limite di tempo stabilito nella comunicazione della società, per consentire la ripresa delle attività». Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA