DelFes, infortunio per Burini: senza regia a Montecatini

Nove giornata alla fine del campionato di Serie B Nazionale, per la DelFes è tutto da scrivere, ma soprattutto da rifare. La squadra di coach Crotti sembra una novella Penelope, quando sembra arrivata a terminare la sua tela, la scioglie. Gli irpini sono passati dalla piena zona playoff sognando il quarto posto all’essere fuori dalla postseason. Un risultato causato dalle ultime due inopinate sconfitte interne, che confermano quanto questa squadra sia indecifrabile.

«Nei playoff ci crediamo e dobbiamo essere bravi a credere in quello che stiamo facendo, spero la squadra abbia la forza di arrivare con il giusto spirito fino alla fine. Se avessimo vinto contro Desio e Cassino saremmo stati a ridosso del quarto posto, adesso ci tocca penare un ingresso ai playoff ai quali teniamo» dichiara coach Crotti.

«Per centrare la seconda fase del torneo bisogna ridurre il margine di errore.

Non vogliamo più sbagliare, la stagione si accorcia e non possiamo perdere ulteriore terreno». Montecatini non è certamente l’avversario migliore per risollevarsi. I toscani sono secondi in classifica e gli irpini li affronteranno senza Burini. «Il nostro play non ci sarà» - ha confermato il coach - Le alternative in regia sono Vasl e Giunta, risorse adattate che non entusiasmano nel ruolo di vice play. Bisognerà adattarsi, sperando di compiere una gara difensivamente perfetta».