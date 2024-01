DelFes e Scandone a caccia del riscatto

Tornano in campo per i rispettivi campionati la DelFes Avellino e la Scandone. Il team DelFes questo pomeriggio affronta al PalaDelMauro la formazione terza in classifica della Pielle Livorno. I toscani la passata settimana hanno liquidato Rieti, mentre Avellino è reduce dal ko di Fiorenzuola, match nel quale ha perso anche la differenza canestri. “Sono fiducioso – ha commentato Matias Bortolin – ci siamo allenati bene nel corso di questa settimana e siamo pronti ad affrontare una squadra forte come Livorno. Sarà fondamentale non farli correre, limitando il loro tiro dalla lunga distanza”.



Tra le fila dei biancoverdi si rivedrà, per lo meno in panchina, Matteo Caridà.

Il ragazzo in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo e coach Crotti potrebbe concedergli qualche minuto. Per il romano sarà un rodaggio in vista del derby di mercoledì sera, quando la DelFes affronterà Sant'Antimo per la terza giornata di ritorno.

Dal mercato, per ora, non giungono novità. Gli irpini sono sempre alla ricerca di un esterno, mentre sale l’insoddisfazione per Miha Vasl. Lo sloveno non convince e se si troveranno valide alternative potrebbe partire nel corso delle prossime settimane. L’appuntamento per il match con Livorno è alle 18.00 al PalaDelMauro.

Allo stesso orario scende in campo la Itecna Scandone Avellino. La formazione di coach Sanfilippo affronterà Angri dell’avellinese Andrea Iannicelli. Gli irpini sono reduci dal ko interno contro Salerno, che a causa dei risultati maturati sugli altri campi ha fatto cadere la Scandone al sesto posto.

Non è l’unico dato negativo degli irpini, perché dall’infermeria non giungono buone notizie. La distorsione alla caviglia destra di Sanchez è più grave del previsto, l’argentino dovrà restare fuori per circa un mese. Si attendono ulteriori riscontri, ma a quanto pare Avellino dovrà fare a meno del suo asso. Ad Angri i biancoverdi proveranno a disputare la solita partita di qualità, ma l’assenza di un giocatore che va fuori dagli schemi e creativo potrebbe mettere in difficoltà il team di Sanfilippo